聯合國公佈全球網路安全指數 新加坡排名第一北京新浪網 (2017-07-06 10:02)
中新網7月6日電 據新加坡《聯合早報》報導，聯合國5日公佈的一項調查結果顯示，新加坡的網路安全策略近乎完美，在全球網路安全指數的排名中名列第一。
調查發現，不是國家越富裕，其網路就越安全；許多富國的網路防禦漏洞百出，而一些窮國的經驗卻可供富國借鑒。
聯合國國際電信聯盟（ITU）說，財富孕育網路罪案，但不會自動確保網路安全，因此各國政府必須做好防禦準備。
調查報告說：「各國在意識、理解、知識，以及配置恰當策略、人才與計劃的能力方面，存在明顯差距。」
根據國際電信聯盟最新發佈的全球網路安全指數，美國這個世界強國的網路安全僅次於新加坡，排名第二。但其他排名靠前的國家，許多是小國或發展中國家。
排名第三至第十的國家分別是馬來西亞、阿曼、愛沙尼亞、模里西斯、澳大利亞、喬治亞、法國和加拿大。
該指數是根據各國的法律、技術與組織機構，其教育與研究能力，以及在信息分享網路方面的合作情況來進行排名的。
調查報告說：「法律、組織、技能、合作與科技的落實都必須互相協調配合，才能最有效地確保網路安全。網路的互聯性越高，意味著任何東西和所有東西都可能遭入侵，而從國家的重要基礎設施到基本人權的一切，都可能被危及。」
該報告說，最關鍵的第一步是要制定一套全國安全策略，但50%的國家卻毫無策略可言。
排名墊底的是赤道幾內亞，其網路安全得分為零。
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