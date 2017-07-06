龍華科大王永銘教授「空拍手持搖臂」發明 榮獲2017波蘭國際創新展金牌



(中央社訊息服務20170706 09:48:02)龍華科技大學資訊管理系王永銘助理教授，參加2017 INTARG波蘭國際經濟科學創新展，以「空拍手持搖臂」發明，榮獲金牌殊榮。王永銘同時輔導廠商參展，獲得金牌乙面，以及克羅埃西亞發明協會特別獎項等榮耀。 波蘭國際經濟科學創新展，於2016年起，移師至波蘭第一工業大城卡托維茲市舉辦，該市相當重視創新發明與工業之結合，特別提供多項市府資源，期能透過國際發明競賽，激發該市擴大創新工業產能效應。 因此，波蘭國際經濟科學創新展主席Haller夫人，特別於法國國際發明展（Concours Lepine，雷平發明展）期間，親自赴巴黎甄選傑出創新發明，並從台灣參賽的77件作品中，挑選10件與工業相關產品，邀請至波蘭卡托維茲市參加2017 INIARG波蘭國際經濟科學創新展；這10件邀展作品，最後總共囊獲六金四銀以及乙座特別獎。 龍華科大資管系助理教授王永銘和康橋中學初中部一年級黃旭祐同學及黃衍學父子，以及美國北科羅拉多大學博士生粟暢、西北大學研究生王濟揚的跨境研究團隊，以「空拍手持搖臂」參賽，榮獲金牌乙面；該項發明也是繼今年五月獲得法國國際發明展銀牌殊榮後，再度於國際發明展獲獎。 王永銘表示，「空拍手持搖臂」的空拍桿共有兩種形式，分別為桿長4.5公尺及2.65公尺，前端可以安裝全景相機或手機，並延展至空中，以遙控畫面及控制鏡頭角度的方式進行攝、錄影、空拍或直播，應用範圍廣泛。 另外，由王永銘教授指導的廠商―烽曜股份有限公司，所參展的電池自動偵測修復系統，突破大電流切換的關鍵技術瓶頸，並有多項專利支持。該項裝置除了可以延長鉛酸電池壽命之外，也能降低維護人力的需求，因此繼巴黎國際發明展獲得金牌之後，再度於波蘭國際經濟科學創新展鍍金，同時也獲得克羅埃西亞發明協會頒發的特別獎乙座. 我國派駐波蘭的台北經濟及文化辦事處陳文誠組長和華沙台灣貿易中心的鄧曉晴主任，都相當重視這項中波合作的機會，特別從華沙驅車到卡托維茲關切台灣參展狀況，不但邀請發明人餐敘並詳細向發明人說明台灣前進中東歐的現況及作法。 目前台灣本次受邀參展得獎作品,都已在主辦單位及華沙台灣貿易中心留下樣品資料，兩單位後續將協助聯繫相關產業之波蘭廠商，進行商業推廣及行銷。主辦單位也非常期待透過這樣的機會，強化波蘭卡托維茲市的工業與台灣相關產業的互動，共創台波雙贏契機。



訊息來源：龍華科技大學



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