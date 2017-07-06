首次挑戰甲組競賽 義大教職員籃球隊勇奪季軍



(中央社訊息服務20170706 09:41:13）義守大學籃球隊六月底前往金門，參加由教育部體育署、中華民國大專體育總會，與國立金門大學主辦的「106年度全國大專校院教職員工籃球錦標賽」，此次競賽計有來自全國大專校院22所學校、共27個隊伍，近500名教職員前往參賽，順道體驗金門當地人文風貌與文化。



今年度籃球錦標賽，於6月26日至29日，在金門大學及金門高中體育館開打，距離上一次金大舉辦大專教職盃，匆匆已過10年，而此次金門行最讓義大教職隊員開心的，莫過於能與曾於義大任教並擔任教務長、現任金大校長的老長官黃奇教授相見歡。



義大教職籃球代表隊成立已逾10年，往年均參加男子乙組（31歲以上）競賽，今年首次參與男子甲組（30歲以下）賽事 ; 本次義大教職代表隊平均年紀約40歲，相較於另兩校常勝軍勁旅「中央警大」與「東海大學」平均年紀約28歲，球員依然毫不畏懼，拚戰到底。



義大參賽成員領隊為「產學智財營運總中心」主任吳裕文、「化工系」教授吳俊毅、「電機系」教授鄭宏良、「觀光餐旅學院」院長葉上葆、「職涯發展中心」組長孫志彬、「國際及兩岸事務處」處長吳岱栖與職員李祥君、「生活輔導組」職員任致重、與「一般組男籃」教練鄒華恭。



各球員上場拚勁足，尤其鄒華恭各場平均拿下26分，表現特別優異，最終雖不敵兩校，獲得該組第三名，但義守大學的拚戰精神及態度，贏得參賽對手及現場觀眾尊重與肯定，此次賽事也是義大首次奪得全國大專校院教職員工籃球錦標賽獎盃。



受到義大「公開一級男籃」總教練謝玉娟，所秉持的「一三七」教育精神與理念感動，教職籃球代表隊始終秉持凝聚向心力、提倡運動精神的傳承理念，主張即使年齡增長至四、五十歲，只要身體能動，每個人都是運動員，歡迎更多人一起熱血吧！



訊息來源：義守大學



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