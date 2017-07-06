經濟部國企班打造知識與膽識兼具的領導將才 首批新南向語言人才投入國際經貿戰場



(中央社訊息服務20170706 09:40:29) 經濟部國際企業經營班(簡稱國企班)106年度結訓暨新生開訓典禮昨(4)日在台北國際會議中心大會堂舉行，由外貿協會副董事長莊碩漢主持，莊副董事長於開場時談到，台灣之所以在如此艱困的國際情勢當中仍然能夠屹立不搖，受到世界各國的重視，是因為台灣以經貿為立國之本，而國企班30年來所培育出的5千多位經貿人才，正是創造台灣經貿地位不可或缺的角色。



經濟部次長王美花致詞時表示，以往台灣的外貿人員是帶著產品和技術，憑著一身的膽識和經驗闖天下，縱然沒有很好的外語和經貿能力，仍為台灣的經貿地位打下良好的基礎。現今台灣的對外貿易依存度不斷提升，經貿人才的訓練顯得更加重要，希望透過國企班的訓練，除了讓年輕人具備優異的外語能力和經貿知識之外，同時更希望同學們都能有邁向世界、勇於挑戰的膽識，將來為台灣經濟做出貢獻。



外貿協會副董事長莊碩漢進一步表示，今年國企班有越南語組和印尼語組共12位學員自越南及印尼學成歸國將投入職場，這也是配合政府新南向政策，所進行的人才培訓計畫，顯見國企班的訓練是和政府經貿戰略及企業市場布局都有著密不可分的關係。而今年9月，外貿協會也將開辦第一期的「企業高階主管實戰班」，結合海外市場考察及實戰經驗，來促進企業新南向的發展，幫助企業培養優秀的領導人才。



今年適逢國企班成立30週年，已經為台灣企業培訓出5,025位具備外語及經貿專長、能夠獨當一面的專業國際行銷業務人才，深受業界肯定。根據外貿協會統計，國企班有超過300位校友服務於全球500大公司或知名企業擔任高階主管，其中有30多位校友特地自全球各地返台參與盛會，國企班校友會理事長張偉昌在代表校友致詞時也勉勵學弟妹們，好好把握在國企班學習的時間，累積人脈、充實自己，國企班校友遍布全世界，將來都是在職場上互相砥礪、成長的堅強後盾。



此次為慶祝國企班30週年，經濟部常務次長王美花、國貿局主任秘書李冠志等貴賓均到場祝賀，共同為311位結訓學員獻上祝福，期待他們開創人生的新階段，同時歡迎318位新生加入國企班的培訓行列。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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