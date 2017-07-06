機捷停擺 鄭文燦：一併檢討通車安全中央社 (2017-07-06 10:17)
(中央社記者邱俊欽桃園6日電)機場捷運發生短暫停擺事故，鄭文燦表示，會要求桃捷公司檢討機捷的安全，「哪些部分還要提升？哪些系統還有漏洞？」，都要一併檢討。
桃園市長鄭文燦率團前往美西訪問，他在美國當地時間5日接受訪問表示，機捷第三軌道在台灣時間上午6時30分跳電，桃園捷運公司隨即成立緊急應變小組，改為人工操作，讓部分路段先通車。
鄭文燦指出，初步研判是A8站橋墩受到大型聯結車撞擊，因為軌道系統安全度很高，因此才會自動跳電，會再持續調查，並深入了解。
鄭文燦表示，除了請警方找出撞擊的聯結車，也希望能提高機捷的安全度。未來機捷的全線安全，市府會請桃捷公司就哪些地方需要提升、哪些地方系統還有漏洞？一併檢討。
他指出，經過桃捷公司緊急小組搶修後，大部分的路線都在7時左右搶修完成，約7時15分全線通車。
記者問到肇事原因是聯結車太高，還是站體過低，鄭文燦表示，有關硬體設計問題，還需與交通部高鐵局商量，桃捷公司是營運單位，許多問題須逐一改善檢討。
有關限高標示問題，鄭文燦表示，要深入瞭解狀況才會知道，不過機捷跟其他捷運系統一樣，有些站是跟道路共構，在設計時會經過規範審查，如果有高度不足或實際上容易產生衝撞情形，將會請高鐵局看原規範設計。1060706
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