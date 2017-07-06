臺智慧機械秀創新 越南工具機展獲青睞



(中央社訊息服務20170706 09:25:11)看好越南製造業經濟成長，生產設備及機械汰換需求增加，經濟部國際貿易局「工具機暨零組件整合行銷計劃」於「胡志明市工具機展」(MTA Vietnam 2017)結合國內63家業者搭配臺灣工具機形象館自7月4日至7日一連展出4天，並於開展首日(4日)辦理「攜手臺灣智慧機械引領全球製造業」記者會，吸引DNSG、The business review等30家專業媒體、機械代理商和設備製造業者共80餘人參與，胡志明市機電協會Do Phuoc Tong理事長和自動化協會Le Thi Hong Loan副理事長特別出席與會。記者會由外貿協會市場拓展處張曉茜副處長主持，駐胡志明市辦事處經濟組龔榮男組長蒞臨致詞，由工具機公會分享產業現況，東台、永進及上銀共3家業者上台分享臺灣智慧機械如何協助越南製造業提升生產力。



龔榮男特別指出，因應新南向政策，越南為重要推動市場，臺灣為越南第5大貿易夥伴及第4大投資國，2016年雙邊貿易值達120億美元，面對越南當地製造業轉型，我國工具機產品優良、高性價比並具有彈性、客製化且快速的創新服務，將可協助越南製造業大幅提升成長動能。



張曉茜也強調，臺灣工具機業發展迄今已超過60年，擁有完整的供應鏈體系、優質產品及全球服務，外銷能量強為全球第5大出口國。因應工’4.0趨勢，臺灣工具機結合在地IT產業優勢，全力發展的智慧機械，將能攜手越南製造業邁向下一個里程碑。



我工具機領導大廠東台集團、永進機械、上銀科技，以智慧製造應用為主題介紹最新智慧產品。東台提出設備完整解決方案及五軸智能化加減法複合製程，完全提升客戶整體生產效能；永進說明新世代立式綜合加工機搭載iPros MX智慧作業系統及i-Direct遠端監控系統，協助客戶檢測並預先防範設備故障；上銀則發表智慧型傳動元件、機械手臂應用，幫助客戶實現工業4.0的轉型，議題創新技術含量高，吸引與會買主爭相發問。



貿協指出，「臺灣工具機形象館」展示協易、主新德和徠通3家業者應用於汽機車、模具及重工業產業之工件，結合上銀機械手臂、VR體驗區等多項推廣活動與參觀者互動，搭配展前安排越南電視台製作產業特輯於當地播出搭配實體及網路廣告宣傳，展中邀請多家專業媒體至我商攤位進行深度採訪，持續保持媒體聲量及吸引市場關注。



為有效協助廠商運用電子商務拓展海外市場，由經濟部國際貿易局指導貿協建置的「台灣經貿網」，是彙整最多臺灣出口廠商資訊的國家級入口網站，也是國外買主搜尋臺灣產品的首選網站。台灣經貿網今年再度參展，將以「智慧機械」供應鏈為主題，精選20家台灣經貿網會員產品型錄於展覽現場展示，此外亦於「越南語專區(vi.taiwantrade.com)」中以主要版位為臺灣館曝光，以虛實整合行銷作法，提升參展商展出成效。



「胡志明市工具機展」為全越南最大、最國際化的工具機專業展，今年有來自23國425家參展商，臺灣館由外貿協會、工具機公會及軸承公會籌組63家臺灣廠商參展，統一整體形象主視覺做整體展出，聲勢浩大顯眼勝出其他參展國，本屆計使用1,125平方公尺，為海外第一大參展國



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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