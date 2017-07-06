閃電狼三名世界級選手 榮獲稻江學院校長頒贈學生傑出表現獎



(中央社訊息服務20170706 09:21:50)近年來，全球電競產業蓬勃發展，台灣也注意到了這個趨勢。由於未來台灣社會將需要大量的電競專業人才，因此我國政府及一些大學就積極規劃及負起專業人才的培育責任。換言之，電競運動已成為一項新興的科技產業，未來在台灣的發展無可限量之外，也會如同世界先進國家的作法，將其逐漸發展成為「體育項目」。目前在國內許多大專校院中，位於嘉義市朴子市的稻江科技暨管理學院，是國內培育世界級電競專業人才的重要搖籃之一。今年6月17日，稻江學院校長張淑中博士，就頒贈了「傑出表現獎」給予今年剛接受蔡英文總統召見嘉勉的「2017國際電競之星」的洪浩軒、黃熠棠、胡碩傑等三位動畫遊戲設計系的同學，表揚他們為國爭光的優秀表現。



今（2017）年在波蘭所舉行「第11屆英特爾極限大師賽」的「英雄聯盟總決賽」中，由稻江科技暨管理學院動畫遊戲設計系三位學生為主力戰將，所組成的電競隊伍「台灣閃電狼」，成功擊敗來自包括歐洲勁旅的世界各國電競高手，奪下世界總冠軍寶座並獲得7萬美元獎金。這不僅是「台灣閃電狼」首座國際大賽冠軍，同時也是自 TPA於2009年拿下 S2 世界大賽冠軍後，台灣再次有隊伍獲得國際電競賽的全球冠軍。稻江學院是國內第一所「教學實用型」綜合大學，具有理論與實務並重的教學特色，使得每位學生皆有專業技能，常常在國際競賽獲得大獎。除了上述三位「動畫遊戲設計系」同學之外，例如「餐飲管理系」顏立勳同學亦贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；「時尚美容學程」林彥廷同學更拿下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍。以上實例，都證明稻江學生專業能力堅強，已具世界級的技術實力。



稻江目前有三大學群，11個學系。106學年度的「單獨招生」（免筆試入學）正報名中。希望實現自己夢想或想成為國際級選手的青年朋友，請把握機會。報名詳情，請至稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。報名電話：嘉義（05）3623133；（05）3622889 轉225；台北（02）25581065轉14。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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