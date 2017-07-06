國際中小企業聯合會中華民國分會參加「第62屆國際中小企業聯合會世界大會」



(中央社訊息服務20170706 09:21:02)「國際中小企業聯合會中華民國分會」賴理事長杉桂一行4人於106年6月27日至7月1日參加假阿根廷布宜諾斯市舉行之「第62屆國際中小企業聯合會世界大會」(ICSB 2017 World Conference)，共計有來自全球70國，約500多位各國關心創業及中小企業發展議題的產官學研共同參與。



6月29日上午開幕典禮，應邀出席貴賓包括阿根廷生產部長Mr. Francisoco Cabrera、中小企業次長Mr. Mariano Mayer、第62屆國際中小企業聯合會世界大會主席Mr. Ruben Ascua、阿國Sarmiento大學校長Ms. Gabriela Dicker、阿國天主教大學院長Ms. Alicica Caballero及駐阿根廷代表處黃大使聯昇。



「國際中小企業聯合會中華民國分會」(ICSBROC)賴理事長杉桂為ICSB世界總會長當選人，搭配年度世界大會，於本年7月1日假阿國天主教大學辦理交接典禮，賴總會長承諾任內會積極傳承台灣經濟部中小企業處處長時的政策經驗，並將台灣中小企業成功的發展模式推廣至全世界。



第63屆世界年會將於台灣舉辦，台灣代表團特別在本年大會中以Reshaping The World為主，邀請各國代表組團到台北參加大會。



訊息來源：外交部外館消息



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