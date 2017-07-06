中華青少年軟網隊揚威蒙古



(中央社訊息服務20170706 09:18:56)「2017年蒙古國際青少年軟式網球錦標賽」於7月4日至6日在烏蘭巴托舉行，中華代表隊參加U15及U18分組的男、女選手，在4日、5日進行的單打及雙打預賽均有非常出色的表現，全數晉級訂於6日舉行的各組金牌戰。 男、女單打U15及U18預賽於4日舉行，結果我國青少年好手紛紛過關斬將晉級決賽，而且6日舉行的男子U15、U18及女子U18決賽，都是中華隊選手自家人爭冠的局面，僅有女子U15決賽是由我國對戰地主蒙古的選手。 中華健兒在5日舉行的男、女雙打U15及U18預賽亦傳出佳績，分別晉級6日各組的冠軍戰，臺灣男雙U18 選手將「兄弟鬩牆」爭奪金牌，男雙U15選手將對戰蒙古；女雙 U15及U18均將與南韓爭冠。男、女混雙項目亦於6日舉行，中華隊奪牌希望濃厚。 中華民國駐蒙古代表黃國榮偕代表處同仁於5日下午前往比賽場地，為小選手們加油打氣，並勉勵及祝福他們在打球與學業兩方面，都能夠努力求取最佳表現。 今年是這項錦標賽第三年(屆)舉辦，地主國蒙古邀請臺灣、南韓、北韓、日本及俄羅斯等共六國派隊參賽，臺灣係由中華民國軟式網球協會副秘書長賴永僚率領選手(男、女選手各6人)、教練及隊職員等一行18人赴蒙參賽。



訊息來源：駐蒙古代表處



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