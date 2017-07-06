安倍啟程赴歐參加G20峰會 盼與中韓俄首腦會談北京新浪網 (2017-07-06 09:01)
[環球網報導 記者 王歡]為訪問包括將舉行二十國集團（G20）峰會的德國在內的歐洲6國，日本首相安倍晉三7月5日乘坐政府專機從羽田機場出發。圍繞如何應對當前的朝鮮半島局勢，安倍8日將與美國總統特朗普舉行會談。此外，安倍還希望借G20峰會的機會與中韓兩國以及俄羅斯首腦舉行個別會談。
日本共同社7月5日報導稱，安倍將於6日凌晨抵達最初的訪問地比利時。與歐洲理事會主席圖斯克就經濟夥伴關係協定（EPA）進行談判。隨後將前往德國，出席G20峰會。在峰會上計劃表明致力於全球經濟可持續增長的立場。
安倍出發前在羽田機場對媒體提及了當前朝鮮半島的緊張局勢，並強調國際社會有必要緊密合作進行應對。
在德國逗留期間，安倍將與特朗普、韓國總統文在寅舉行美日韓首腦會談，並舉行日韓首腦會談，在東北亞局勢上確認合作。除會見俄羅斯總統普京之外，安倍還在協調舉行中日首腦會談。報導稱，美日首腦會談或將圍繞提高防禦能力的具體措施進行交流。
8日G20峰會閉幕後安倍將先後訪問瑞典、芬蘭、丹麥、愛沙尼亞，然後於12日回國。
來源：環球網
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