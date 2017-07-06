(中央社記者邱俊欽桃園6日電)一輛聯結車今天行經桃園機場捷運A8站長庚醫院站時，撞擊橋墩造成捷運電力設施受損，供電異常，機捷一度停擺，所幸未傳出有旅客搭機受到延誤。



桃園警方表示一輛聯結車上午6時30分，行經機捷A8長庚醫院站時，疑似因車體過高，駕駛未注意限高，撞上軌道下方的橋墩，形成一個大洞。



桃園捷運公司表示，撞擊意外造成電力設施受損、供電異常，所幸經緊急檢測後，於7時20分全面恢復正常營運。



由於意外發生時間，有不少人搭機捷準備前往桃園機場出國，機捷停擺引起一陣虛驚。



桃園機場公司稍後也表示，未傳出有旅客因此延誤搭機行程。1060706