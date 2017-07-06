中新網7月6日電 據美國中文網報導，abc新聞最新的民調顯示，多數美國人並不滿意特朗普政府新的政策。民調數據顯示，從廢止奧巴馬健保到退出巴黎氣候協定再到對古巴的限制都不是大多數美國人希望見到的。

據報導，特朗普在2016總統選舉中贏得了選舉人票，但在普選票數上輸了將近300萬票，這或許也反映在民調的結果中。

凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）在6月底做的民調顯示，51%的美國人支持奧巴馬健保，41%的不喜歡奧巴馬健保，8%的人回答不知道。而對於參院共和黨版本的健保法案，只有30%的人支持，55%的不支持，還有16%的人沒有表態。

特朗普在競選期間就批評奧巴馬健保，在過去的幾周中，他也說奧巴馬健保是「昂貴而危險的」而且是「一場災難」。特朗普希望廢除奧巴馬健保並制定替代方案，但是參院共和黨版本健保法案由於沒有獲得足夠多的支持現在還沒有進行表決。特朗普現在建議即使沒有通過新的健保法案，可以先廢除奧巴馬健保。

最新的民調顯示大多數美國人希望和古巴重新建立關係並減少對古巴的旅行限制。在2016年12月特朗普上任前，皮尤研究中心的民調顯示75%的人希望和古巴重新建立關係，其中共和黨人支持和古巴重建關係的有62%。有73%的人希望結束美國對古巴的貿易制裁。

在6月16日特朗普宣布收緊對古巴的政策，特朗普認為這個改變可以向哈瓦那釋放信號。

在邁阿密的一場活動中，特朗普說：「我們不希望美國的美元支持古巴的軍事壟斷。我們的新政策從嚴格執行美國法律開始。在古巴釋放所有政治犯前，我們不會減輕對古巴的制裁。集會和言論自由應該受到尊重，所有政黨都是合法的。」

特朗普最具爭議的政策是美國退出巴黎氣候協定。特朗普的決定使美國成為繼敘利亞和尼加拉瓜后第三個退出的國家。這個決定在白宮內也引起了摩擦，特朗普的女兒伊萬卡和特朗普的經濟顧問科恩（Gary Cohn）都反對退出巴黎氣候協定。他們希望能夠遊說總統留在巴黎氣候協定中。

多份民調證明絕大多數美國人站在伊萬卡這邊。ABC新聞/華爾街郵報民調顯示，59%的人反對退出巴黎氣候協定，只有28%的人讚成退出。55%的人認為退出協定會傷害美國在全球的領導力，51%的人認為退出會傷害國際社會對氣候變化問題的努力。

4月20日昆尼皮亞克大學的民調顯示，66%的人認為特朗普不應該解除有利於對抗氣候變化的規範，25%的人認為應該解除。

在特朗普就職前，ABC新聞和華盛頓郵報的民調調查了美國人是否支持美國退出和氣候變化有關的國際公約。56%的人反對美國退出，31%的人支持，13%的人沒有意見。

除了特朗普的政策和民意相反外，特朗普和大多數美國民眾對這個主題的理解也並不相同。昆尼皮亞克大學2017年4月的民調顯示，76%的人不相信特朗普所說的全球變暖是騙局。65%的人認為氣候變化是由人類活動引起。

特朗普的態度現在仍不清楚。5月30日白宮新聞秘書斯派塞回答了一個關於巴黎氣候協定的基本問題：總統認為是人類活動導致的氣候變化嗎？

「我不能說，我沒問過他。」斯賓塞回答。之前斯賓塞從來沒有這樣回答過問題。

同樣，能源部長佩里也被媒體問了相似的問題：你有沒有和特朗普討論過他之前氣候變化是騙局的觀點？佩里的回答是：「我並沒有和他進行相關話題的對話。」