近七成俄公民希望普京連任總統 期待更強硬政策北京新浪網 (2017-07-06 08:31)
中新網7月6日電 據外媒報導，近日，俄羅斯一項民意調查顯示，將近三分之二俄羅斯公民希望看到，普京在2018年大選後繼續出任俄羅斯總統一職。
據報導，俄羅斯《新聞報》援引列瓦達中心研究數據顯示，66%的俄羅斯公民希望看到在即將舉行的選舉后普京成為俄羅斯的總統，18%的受訪者希望其他人出任這一職位，還有16%的受訪者無法回答該問題。
據該研究，「三分之一的俄羅斯公民認為，無論誰成為未來的總統，都應該在國內政策上採取更強硬的方針。超過40%的人滿意現行方針，只有12%的人稱需要放寬制度。」
對於外交政策，56%的俄羅斯公民認為，未來的總統還應該堅持和現在一樣的方針，19%的受訪者讚成緊縮同西方的政策，13%的人讚成減少與西方的對抗。
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