（中央社記者陳葦庭台北6日電）中央氣象局今天持續發佈熱帶性低氣壓特報，東半部海面可能會有長浪，提醒民眾注意。不過，氣象局表示，由於熱帶性低氣壓條件不佳，發展成颱風機率低。



中央氣象局觀測，今天凌晨2時，熱帶性低氣壓中心位置在鵝鑾鼻東方530公里的海面上，向北北西方向移動，時速25公里，氣象局也持續發佈熱帶性低氣壓特報，提醒東北海上船隻注意長浪。



氣象局預報員陳伊秀表示，這個熱帶性低氣壓結構、條件都不利發展，發展成颱風的機率低，不過，今天外圍雲系可能影響東南部天氣，帶來零星降雨，至於其他地區則是晴到多雲的好天氣，高溫可達攝氏33到35度，但要留意午後雷陣雨。1060706