專家：午後防大雷雨 熱低壓成颱機率低中央社 (2017-07-06 08:23)
（中央社記者李亨山台北6日電）氣象專家吳德榮表示，今至週六(8日）上半天西半部大都晴朗，但大氣很不穩定，午後山區強對流發展，發生大雷雨的機率很高。
另一方面，菲律賓東方的熱帶擾動，氣象局在5日認為其有熱帶性低氣壓的強度，已移到台灣東方海面，範圍很小，周圍對流雲系很少，不利發展，加上移速快，容易有乾空氣逸入，也會阻礙發展，將來被升格並「命名」的機率並不高，即成颱機率低，可以再觀察。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週六因大環境仍為東南風，也有低層水氣(包括熱帶低壓的水氣)輸入，東南部、東部迎風面偶有局部短暫陣雨；上半天西半部大都晴朗，但大氣很不穩定，午後山區強對流發展，再受到東南或偏南風導引等；發生大雷雨的機率很高。
週日至下週三(8至12日)低層水氣逐漸減少，大氣不穩定的程度比較降低，上半天晴朗，午後山區仍有局部雷雨的發展，鄰近山區的地方有受到影響機率；也有較大雨勢，但影響範圍及強度皆會明顯減小。
未來一週西半部白天高溫大約在33至35度，東半部則在32至34度。整體感覺還是熱，應要注意防曬，也要多喝水、避免中暑。1060706
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