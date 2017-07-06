(中央社記者邱俊欽桃園6日電)有乘客向媒體投訴反映，機場捷今天上午7時傳出列車停擺，大約停滯半小時。桃捷公司初步表示，疑似聯結車撞到纜線斷裂，導致停擺。



有乘客表示，機捷列車上午行經林口長庚站時，突然列車停止。由於乘客趕著上班，在半小時內無法動彈。



桃捷公司經查證後表示，機場捷運A8站長庚醫院站早上被聯結車撞到纜線斷裂，導致停擺。1060706