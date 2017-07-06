聯結車撞纜線 機捷停擺中央社 (2017-07-06 08:08)
(中央社記者邱俊欽桃園6日電)有乘客向媒體投訴反映，機場捷今天上午7時傳出列車停擺，大約停滯半小時。桃捷公司初步表示，疑似聯結車撞到纜線斷裂，導致停擺。
有乘客表示，機捷列車上午行經林口長庚站時，突然列車停止。由於乘客趕著上班，在半小時內無法動彈。
桃捷公司經查證後表示，機場捷運A8站長庚醫院站早上被聯結車撞到纜線斷裂，導致停擺。1060706
關鍵字：
上一則：東部短暫陣雨 西部留意午後雷陣雨
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雨區擴大 全台16縣市大雨豪雨特報【中央社】
悲劇!夫妻遊玩時發生爭吵 妻子跳湖丈夫施救時不幸身亡【北京新浪網】
對流旺盛 北市晚間大雷雨（1）【中央社】
香奈兒台北快閃店 時尚朝聖三大必做【MOOK景點家】
花甲男孩場景盤點 家鄉美景引發話題【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》