東部短暫陣雨 西部留意午後雷陣雨中央社 (2017-07-06 05:52)
（中央社台北6日電）中央氣象局預報指出，菲律賓東方海面有個熱帶性低氣壓，往台灣東部外海移動，今天是它最接近的時候，東半部到南屏東地區受其外圍雲系影響，可能有短暫陣雨或雷雨。
氣溫方面，還是較為悶熱，各地高溫約攝氏33到35度，外出要多補充水分，慎防中暑。
西半部地區受影響的程度較輕微，上午多雲，下午有午後雷陣雨，澎湖、金門則是因台灣海峽有些對流雲系發展，偶爾也會出現短暫雨。
氣象局提醒民眾，午後陣雨的雨勢常常又大又急，並且容易伴隨瞬間的強降雨、雷擊及強陣風，在山區或溪流河川附近活動的民眾，要留意天氣變化、提高警覺。
環保署空氣品質預報資訊，北部至雲嘉南為普通等級，指標污染物為臭氧及PM2.5，其他為良好；詳查環保署網站 http://goo.gl/hE5Oct。1060706
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