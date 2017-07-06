據新華社電？外交部發言人耿爽5日在例行記者會上表示，目前，印軍仍停留在中國領土上，事態仍未解決。中方要求印方立即將非法越界的邊防部隊撤回邊界線印方一側，以實際行動糾正錯誤。

有記者問，近日有印度媒體報導印度陸軍發言人發表聲明稱，此次對峙並非中印自1962年以來對峙時間最長的一次。印中兩國兩軍關係管理得非常好。此外，上個月印度總理莫迪曾經表示，中印兩國之間儘管有邊界問題，但40年來未發一槍一彈。中方對此有何評論？是否認為此次事件會對中印關係造成嚴重影響？

對於印方有關表態，耿爽說，解決邊界問題符合中印兩國根本利益，是雙方一直在努力實現的戰略目標。事實上，中印之間一直通過邊界問題特別代表會晤機制探討邊界問題的解決辦法，同時也共同採取措施維護了邊境地區的和平與安寧。

他表示，此次印軍非法進入中印邊界錫金段已定邊界中方一側，性質非常嚴重。中方通過外交和邊防會晤渠道向印方提出嚴正交涉。中方再次重申，印方應立即將所有越界邊防部隊撤回邊界線印方一側，這是解決當前事件的前提和基礎，以避免發生更加嚴重的事態，造成更加嚴重的後果。

耿爽說，印方此前曾多次表示高度重視中印關係，願擴大雙方共同利益，妥善處理分歧。中方要求印方立即將非法越界的邊防部隊撤回邊界線印方一側，以實際行動糾正錯誤，以體現出對解決兩國邊界問題的誠意和發展中印關係的誠意，為兩國關係的正常發展創造必要的氣氛和條件。

關於其他證據，耿爽進一步介紹：1960年2月12日，印度駐華大使館在給中國外交部的照會中指出，「印度政府歡迎中國照會中對於錫金和不丹為一方和西藏為另一方之間的邊界的解釋。中國照會說，錫金和中國西藏地方之間的邊界早經正式劃定，在地圖畫法上既沒有任何分歧，在實踐中也沒有任何爭論。印度政府願意補充說明，這條邊界在地面上也已標定了。」以上是印度照會內容，白紙黑字赫然在目。

他指出，印度的有關行為違背了《聯合國憲章》的宗旨和原則，是對國際法和國際關係準則的踐踏。大家都知道，上世紀50年代，中國和印度、緬甸共同倡導「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」的和平共處五項原則。但令國際社會大跌眼鏡的是，印方此次用非法越界進入他國領土的行徑踐踏自己倡導的國際關係基本準則。如果印方不及時糾正錯誤，如何取信於周邊鄰國？如何在國際事務中發揮更大作用？

（孫辰茜）