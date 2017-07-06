據新華社電？伊拉克軍方4日宣布，將在兩天內全面解放摩蘇爾。

伊拉克尼尼微省軍事行動指揮部負責人朱布里說，摩蘇爾全城解放的最後期限是7月6日，目前，摩蘇爾老城僅剩邁丹區尚未解放，縱深只有約400米，邁丹區收復之後即可宣告摩蘇爾全城解放。

伊拉克軍隊自6月18日起兵分三路對摩蘇爾西部老城發起進攻，摩蘇爾之戰進入最後階段。

朱布里說，摩蘇爾解放后，伊拉克軍隊將移師尼尼微省另一個城市泰勒阿費爾，那裡是極端組織「伊斯蘭國」在尼尼微省的最後一個據點。泰勒阿費爾位於尼尼微省首府摩蘇爾以西70公里，2014年落入「伊斯蘭國」之手。（王逸君）