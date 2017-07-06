據新華社電？越南堪稱「摩托車王國」，首都河內人車比例達到1.5比1。方便人們出行的同時，浩浩蕩蕩的摩托車大軍也給治理交通擁堵、空氣污染帶來難題。如今，河內計劃推行「限摩令」，到2030年，首都中心城區將限制摩托車騎行。

越通社5日報導，河內市人民代表大會4日表決，擬從2030年起在中心城區推行「限摩令」，以期緩解交通擁堵。

報導說，河內市大約70％的交通事故與摩托車有關，摩托車司機遭遇交通事故的風險最高。

河內市人大上月提議淘汰過時的摩托車以減少環境污染，並規劃了「三步走」路線圖。由於大多數使用摩托車的越南民眾屬於低收入人群，摩托車管理是個複雜議題。儘管已經嚴格執行摩托車污染物排放標準，河內市人大的議案也給出多項建議，但要逐步淘汰對環境污染較大的摩托車仍需採取一些措施。這些措施包括徵收環境污染費、普查摩托車保有量及其使用情況、進行污染物排放檢測。

越通社報導，河內市人大和警方上月聯合開展的調查顯示，超過84％居住在河內中心城區民眾支持限制中心城區摩托車的使用，調查對象中有九成支持河內市人大的議案，認可在公共交通改善情況下逐步限制、禁止城區內使用摩托車。

「限摩令」能否有效緩解擁堵？民眾看法不一。他們認為，河內公共交通發展滯后、城市基礎設施不完善，摩托車是不少民眾生活的必需品，在這樣的情況下推行「限摩令」不現實。

河內市民吳玉寨說，河內太擁擠了，基本沒有公共交通。他說：「你看，這裏還沒有地鐵，6月才剛剛開通雙層巴士。從過去的經歷看，我不相信任何長遠規劃。」此外，「限摩令」只限制摩托車數量，並不包括汽車。隨著收入水平的提高，買車會成為很多越南民眾的選擇，市區汽車數量也將增長，「限摩令」能否達到減少污染的效果還有待觀察。（包雪琳）