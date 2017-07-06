據新華社電？德國大眾汽車集團時隔17年將首次在伊朗賣車。

大眾集團4日說，集團開始向伊朗出口汽車，8月開始在伊朗出售途觀和帕薩特車型。

大眾集團伊朗項目經理延森說：「藉助回歸伊朗，大眾品牌正在填補全球汽車地圖另一處空白。」

伊朗經濟曾因西方制裁長期受到孤立。去年年初，伊朗與國際社會達成的伊核全面協議生效后，西方大企業陸續進入伊朗市場。

美國總統特朗普在競選期間，屢次揚言推翻伊核全面協議。特朗普就任總統后，儘管在口頭上對伊朗依舊強硬，也曾追加一些針對伊朗個人和實體的制裁，但並未停止履行協議。特朗普之前下令，限國務院90天重新審視對伊朗政策，新政策至今尚未出爐。

對於旗下產品在伊朗的銷路，大眾集團充滿自信。大眾集團援引伊朗政府的估算說，從長遠看，伊朗對新車的年需求可能達到300萬輛，市場規模有望超過英國。

伊朗人口現在大約8000萬，幾乎與德國人口相當。

伊核全面協議達成后，一項調查結果顯示，接受調查的伊朗人中，大約50％希望購買外國汽車或摩托車；大多數人認為進口商品質量更佳；德國被視作最佳進口來源地。

大眾並非唯一一家在制裁解除後進入伊朗的歐洲企業。法國石油巨頭道達爾公司3日與伊朗簽訂巨額協議。這是伊朗在所受制裁逐漸解除后，獲得的首筆西方企業巨額投資。（卜曉明）