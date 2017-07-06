？？據新華社電 沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林和埃及四國５日發佈聯合聲明，確認已收到卡達對解決斷交危機條件的正式答覆，表示將在「合適時間」作出回復。據沙特通訊社援引聯合聲明報導說，在最後期限之前，四國收到通過科威特方面轉交的卡達對四國此前提出的１３點要求的正式答覆，四國將在「合適時間」予以回應。

？？６月５日，四國以卡達「支持恐怖主義」「破壞地區安全」為由，宣布與卡達斷交，並對其實施禁運和封鎖。６月２３日，四國通過科威特埃米爾向卡達遞交了１３點要求清單作為解決斷交危機的條件，並限定卡達在１０日內予以答覆。

？？據報導，１３點要求包括卡達撤回駐伊朗外交人員，終止所有同伊朗的軍事合作，關閉半島電視台及下屬所有頻道，停止在卡達境內建設土耳其軍事基地，切斷與「伊斯蘭國」和「基地」組織等極端恐怖組織的一切聯繫，並遣返來自四國的恐怖分子等。卡達方面表示，四國提出的要求是對卡達主權的限制。不過，卡達願意在合適的原則與條件下舉行進一步對話。四國７月３日發表聯合聲明，表示將卡達答覆１３點要求的最後期限延長４８小時。四國外長定於５日在開羅開會，商討應對卡達的下一步舉措。