日本自民黨將調查加計學園醜聞北京新浪網 (2017-07-06 04:08)
？？據新華社電 日本自民黨５日上午正式同意將於１０日在參眾兩院分別召開聯合審查會議，審議加計學園醜聞，但首相安倍晉三不會出席。
？？自民黨國會對策委員長竹下亘和民進黨國會對策委員長山井和則４日和５日在國會舉行了會談，一致同意１０日在參議院召開文部科學省和內閣委員會的聯合審查會議，並傳喚前文部科學省事務次官前川喜平到場作證。
？？安倍晉三由於５日到１２日在德國參加二十國集團漢堡峰會，無法出席審查會議。在野黨批評自民黨及政府刻意隱藏安倍，欠缺反省和誠意。共產黨委員長志位和夫５日表示，審查加計學園一事是為了查明首相是否牽涉其中，將繼續要求國會召開有安倍出席的審查會議。
？？日本《每日新聞》５日發表文章說，自民黨因加計學園醜聞等一系列問題受到衝擊，在東京都議會選舉中慘敗，態度不得不出現軟化。
？？日本《朝日新聞》５月披露了部分被懷疑是文部科學省的內部文件，內容涉及由安倍好友擔任理事長的加計學園計劃利用「國家戰略特區」新設獸醫學院一事，文件中說，加速推進新設獸醫學院的程序是「來自官邸最高層的指示」。
？？此後，前川喜平召開記者會，稱這批文件確實存在。日本文部科學大臣松野博一６月也證實在文部科學省內部找到已被曝光的大部分文件內容。
？？日本政府一直否認此事中存在行政干預，卻始終缺乏正面回應。此前，在野黨多次提出傳喚前川喜平到國會作證及在國會閉會期間繼續審查加計學園醜聞，卻一直遭到自民黨拒絕。
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