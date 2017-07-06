？？信息時報訊 彩票中獎就像一個魔咒，那就是中獎者會有一段大喜大悲、過山車般的人生。有英國研究人員發現，44%的彩票大獎獲得者會在短短5年內花完所有獎金。

？？《商業內幕》網站列舉出19位樂透中獎者的不幸人生。2002年，英國垃圾工人麥克·卡羅爾中了973萬英鎊的大獎，剛中獎時，他並沒有亂花獎金。不過後來情況越來越糟，他買豪宅、聚眾鬥毆、違規駕車，不法分子還綁架他的家人。卡羅爾破產後的2010年，他不得不重新回到老崗位，做一個垃圾工。

？？2004年，單身母親莎朗·提拉巴斯在加拿大中了1000萬美元大獎，但她把錢都花在買豪車、豪宅和名牌服裝上，對家人大把撒錢，對朋友慷慨借錢。就這樣，9年後，她重新搭公車、做兼職和住出租屋。

？？這些大起大落的中獎者案例中，他們多是平民出身，突如其來的財富讓他們有些招架不住。鑒於此，《紐約時報》曾撰文給中獎者一些忠告。文章指出，為了保護自己，中獎者應該選擇每年分期領取獎金，而不是一次提取現金，這種方式可以減少繳稅數目。其次，這種提取方式的最大優勢是，即便你今年做出了愚蠢的決定，但你明年仍有大量資金兌現。魚落