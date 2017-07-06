？？巴西里約熱內盧槍支暴力猖獗，流彈傷人事件近期增多。兩款實時更新黑幫交火情況的手機應用程序（App）應運而生，提醒市民注意躲避。

？？路透社4日援引目擊者、警方和地方媒體的消息報導，名為「穿越火線」和「槍戰在哪兒」的兩款手機App向市民告知哪裡正在發生槍戰。

？？負責維護「槍戰在哪兒」App的恩里克·科埃略·卡馬尼奧說：「我們的工作不是指責任何一方，我們不直接關注警方或販毒團伙。我們關注的是讓人們避開流彈。」

？？根據里約州治安部門的最新數據，里約州今年頭5個月發生2329起謀殺案，比去年同期多11%。警方在交火中總計打死480人，比去年同期增加近50%。

？？里約州官方沒有對流彈擊中人數進行統計。

？？上月30日，警方與販毒團伙在城市北部一處貧民窟交火。家住附近、懷胎9個月的克拉烏迪內婭·多斯桑托斯被流彈擊中腹中胎兒的脊柱。

？？同一天在警方與毒販的另一場槍戰中，一名76歲老婦和她42歲的女兒被流彈擊中身亡。據新華社