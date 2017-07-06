韓國最大機場迎來機器人員工北京新浪網 (2017-07-06 03:10)
？？自本月起，韓國最大機場仁川國際機場迎來兩名機器人員工：幫助旅客尋找登機口的引路機器人，以及幫助保潔人員清掃地板的清潔機器人。
？？此舉旨在為2018年韓國平昌冬季奧運會做準備。
？？據美聯社4日報導，引路機器人名為特羅伊卡，由韓國LG公司研製，身高1.4米，身形與少年相仿。
？？它的白色機身正面設有一塊與智能手機顯示屏相似的長方形屏幕，可顯示航班信息、機場地圖和天氣預報等。特羅伊卡頭部有部分呈圓形，扁平的顯示屏「臉龐」上能顯示眨眼、微笑的表情和信息。
？？報導稱，如果有人叫它名字，特羅伊卡能作出回應。旅客可將機票插入特羅伊卡的掃描儀，以獲知航班信息，之後它會主動請纓，要求護送旅客至登機口，還會提醒稍微落後的人：「請跟緊些，這樣我才能看到您。」
？？報導稱，特羅伊卡在機場的亮相吸引了不少旅客。仁川國際機場方面稱，這是首次把服務型機器人引入韓國公共場所。韓國另一大機場集團也有意在仁川以外的機場引入空氣凈化機器人。
？？特羅伊卡的研發人員稱，截至目前，特羅伊卡已學會說韓、英、漢、日4種語言。不過，報導說，特羅伊卡只能按規定程序行事。此外，它在語音識別方面存在不足。據新華社
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
EZstick BENQ T2210HDA．SHARP 液晶螢幕．benq 3d 電視．BENQ 22型 LED．夏普 液晶螢幕．液晶螢幕 27吋．LED 液晶 螢幕．Olympus 液晶螢幕．benq 燈泡．奇美 液晶螢幕．22吋 液晶螢幕．32吋 液晶 螢幕．BenQ A3．HTC 液晶螢幕．液晶螢幕 40吋．BENQ GL2450HM 24吋．benq s650d．BenQ M550G．WD 液晶螢幕．benq 皮套．BenQ GL2450HM-FL．液晶 螢幕 電源．BenQ GW2450HM．Panasonic 液晶螢幕．BenQ GW2265-FL．benq 65吋 液晶電視．奇美 液晶 螢幕．AOC 液晶螢幕．BENQ MX620ST．32吋 benq 液晶電視
特朗普女兒G20代父參會 與普京默克爾會談【北京新浪網】
世界衛生組織警告 無藥可醫的「超級淋病」正在蔓延【Kairos 風向新聞】
伊拉克政府軍即將宣布收復摩蘇爾 IS末日來臨？【北京新浪網】
G20在巴黎協定上分裂成19+1：美國不代表二十國【北京新浪網】
歷史最低點上 兩個多小時「特普會」獲多少成果【北京新浪網】