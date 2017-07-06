？？自本月起，韓國最大機場仁川國際機場迎來兩名機器人員工：幫助旅客尋找登機口的引路機器人，以及幫助保潔人員清掃地板的清潔機器人。

？？此舉旨在為2018年韓國平昌冬季奧運會做準備。

？？據美聯社4日報導，引路機器人名為特羅伊卡，由韓國LG公司研製，身高1.4米，身形與少年相仿。

？？它的白色機身正面設有一塊與智能手機顯示屏相似的長方形屏幕，可顯示航班信息、機場地圖和天氣預報等。特羅伊卡頭部有部分呈圓形，扁平的顯示屏「臉龐」上能顯示眨眼、微笑的表情和信息。

？？報導稱，如果有人叫它名字，特羅伊卡能作出回應。旅客可將機票插入特羅伊卡的掃描儀，以獲知航班信息，之後它會主動請纓，要求護送旅客至登機口，還會提醒稍微落後的人：「請跟緊些，這樣我才能看到您。」

？？報導稱，特羅伊卡在機場的亮相吸引了不少旅客。仁川國際機場方面稱，這是首次把服務型機器人引入韓國公共場所。韓國另一大機場集團也有意在仁川以外的機場引入空氣凈化機器人。

？？特羅伊卡的研發人員稱，截至目前，特羅伊卡已學會說韓、英、漢、日4種語言。不過，報導說，特羅伊卡只能按規定程序行事。此外，它在語音識別方面存在不足。據新華社