新浪美股訊 日期:5日彭博報導，以下為7月5日22點全球交易員正關注的要聞，排名來自5日22點彭博終端交易員的點擊數據。

1） 中國國務院常務會議要求發揮社會資本作用 促進有效投資

2） 澎湃：國家電投正與華能集團就重組事宜展開接觸

3） 香港股市遭沽空機構輪番轟炸 一支對沖基金反而要說聲謝謝

4） 富邦投顧下調滬指年內目標位至3600點 反映去槓桿下中國經濟結構調整

5） 葛洲壩簽署12.744億歐元俄羅斯天然氣加工廠項目承包合同

6） 中國同業存單擴張已近極限 銀行痛定思痛后或對資產端下手

7） 中國製定促進天然氣利用的詳細路線圖 讓市場吃下定心丸

8） 融創中國6月合同銷售金額同比翻番 至285億元人民幣

9） 中國銀監會據稱就設立金融雲服務平台與銀行溝通

10） 在頂級投資者眼中 空倉最多的中國股票似乎更像一支軋空股

11） 中文新聞選粹：最強亞幣風光不再；美聯儲縮表蛛絲馬跡；空頭小心了

12） 牛虻新語：雷諾聯手華晨 獲得重塑中國業務良機

13） 最強亞幣風光不再 台幣下半年料逐季走貶受國際資金趨緊影響

14） 中國匯市：6.8元支撐人民幣；遠掉期明顯波動 境內國資行續拋售美元

15） 中國鐵礦石價格攀升 鋼廠囤積意願似乎增強

16） 鴻騰在香港IPO據稱考慮將價格定在新區間的中點

17） 戴姆勒和北京汽車計劃投資50億元人民幣生產電動汽車

18） 大中華股市：三地反彈；保險等金融股表現搶眼；避險需求降溫

19） 雷諾入股華晨中國汽車的子公司 謀求在中國發展