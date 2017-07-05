企業被環保部門列入「黑名單」，不僅銀行借貸難，就連用電用水價格也比別的企業高。近日，蘇州市市環保局發佈了2016年度蘇州市區企業環保信用評價「五色榜」。2016年度蘇州市區（不含吳江區）共有837家非國控企業參加企業環保信用評價，最終評出「綠色企業」127家，「藍色企業」555家，「黃色企業」77家，「紅色企業」56家，「黑色企業」22家，其中，環境行為優良的綠色、藍色企業占參評企業總數的80%，參評企業環境行為總體良好。

本次評比中，蘇州市環保部門根據參評企業污染物排放總量，對全市837家企業逐一進行了考核。根據信用評價等級的不同，這些企業將在銀行信貸、差別化電價水價、評先創優等方面被區別對待。據了解，截至2016年末，蘇州市市轄內銀行對環保信用優秀及良好企業貸款餘額1330.69億元，比年初增加67.7億元；主動調整信貸結構，對環保信用極差企業貸款餘額1.86億元，比年初減少6.29億元，降幅達77.18%；根據《省物價局、省環保廳關於對2015年全省重點污染源企業實施差別電價的通知》所附名單，全市共有144家環保信用評級定為紅色和27家環保信用評級定為黑色的高污染企業執行差別電價政策，用電價格在現行價格基礎上每千瓦時加價0.05元和0.10元。

蘇州市環境保護局辦公室一位朱姓負責人介紹， 蘇州市推出企業環保信用評價「五色榜」做法已有近7年時間，此前對環保信用極差的企業一直以內部通報整改為主，今年首次將榜單向社會作了公佈，「之所以這樣做，目的就是要加大環境治理力度，全面落實企業的環境保護主體責任，通過銀行信貸、差別化電價水價、評先創優等方面的『不平等待遇』倒逼企業重視環境保護，守法經營。從現實情況來看，這一做法對企業的觸動很大，效果明顯。」（周青 胡永春）

鏈接：2016年度蘇州市區企業環保信用評價22家列入「黑名單」的企業

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