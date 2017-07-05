河北開通至俄羅斯航線 首航客座率達到100%北京新浪網 (2017-07-05 22:03)
中新社石家莊7月5日電 (張燁 張紅昱 陳林)5日16時許，石家莊機場飛往俄羅斯伊爾庫茨克的航班成功首航，客座率達到100%。
據介紹，該航線是石家莊機場開通的首條飛往俄羅斯的客運航線，由俄羅斯伊爾航空公司執飛，每周三執行一班，具體航班時刻為10時30分從伊爾庫茨克起飛，13時整飛抵石家莊，14時整從石家莊起飛，17時30分抵達伊爾庫茨克。石家莊-伊爾庫茨克航線計劃執行至8月底，共執飛9班。
伊爾庫茨克位於俄羅斯西伯利亞地區中部，是遠東地區最大的城市，環境恬靜優美，極富民族特色，被視為「西伯利亞的心臟」，是距離「西伯利亞明眸」貝加爾湖最近的城市。
目前，石家莊機場開通了韓國仁川、泰國曼谷、普吉島、日本名古屋、俄羅斯伊爾庫茨克以及香港、台北等7條國際和地區航線，上半年石家莊機場運送國際和地區旅客13.22萬人次。(完)
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