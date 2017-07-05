新浪財經訊 7月5日消息，今日晚間中國保監會副主席黃洪做客《央視財經評論》現場直播，詳解商業養老保險。

他在直播中指出，一般來說，養老金替代率不低於70%就可以維持養老生活水平，但發達國家養老金替代率約為75%，而只靠政府是不能維持這麼高的養老替代率，在歐美國家，企業年金、商業養老金所提供的替代率都比較高。