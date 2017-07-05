新浪財經訊 7月5日消息，今日晚間中國保監會副主席黃洪做客《央視財經評論》現場直播，詳解商業養老保險。

黃洪表示，發展商業養老保險，不僅可以滿足保障需求之外，還有三個明顯作用：第一是促進社會和諧穩定、促進實體經濟穩定發展、促進金融業的穩定發展。

據黃洪介紹，歐美髮達國家銀行保險證券資產大體為三駕馬車的現狀，但中國保險資產較低；而發展商業養老保險，保險機構可以為資本市場提供源源不斷的長期資金。