高盛預言特斯拉股價6個月內腰斬 看空銷售停滯北京新浪網 (2017-07-05 22:11)
新浪美股 日期:5日晚訊 高盛周三給某些對特斯拉Model 3生產計劃持樂觀態度的投資者潑了一大桶冰水。高盛分析師指出，由於擔心特斯拉當前主力電動車型的銷售將放緩，預計特斯拉的股價可能在六個月內被腰斬。
高盛分析師David Tamberrino宣布，將特斯拉的6個月目標股價從190美元降至180美元，評級仍為賣出。這意味著較本周一的收盤價將大幅下挫49%。
Tamberrino在周三致客戶的一份報告中寫道：「我們依然維持特斯拉股票的「賣出」評級，我們估計該股將如此下跌是因為Model 3的實際交付曲線可能低於公司生產目標，而2017年下半年的利潤率可能令人失望。與此同時，市場對特斯拉現有的產品（Model S和Model X）的需求似乎已陷入停滯，年交付量已略低於10萬輛的水平。」
高盛分析師指出，特斯拉第二季度的交付量約為2.2萬輛，低於自己預期的2.35萬輛，而華爾街的平均預期是2.42萬輛。因此，Tamberrino決定將Model S和Model X至2021年的交付量年均增長率目標降至5%，明顯低於早先估計的13%。
Tamberrino認為，特斯拉在100千瓦時電池組方面的生產問題是導致第二季交付量不足的原因所在，「此外，隨著2017年的推移，我們預計特斯拉的現金消耗將更為劇烈，估計公司將在2018年上半年不得不進行新一輪融資。」
特斯拉方面迄今沒有對高盛的上述報告發表任何評論。
日期:22：05，特斯拉的股價重跌18.46美元，報334.16美元，跌幅為5.24%，稍早時該股一度重跌5.53%。進入今年以來截至本周一，特斯拉的股價大漲65%，而美股整體形勢風向標：標普500指數上漲8.5%。（立悟/編譯）
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