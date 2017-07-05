知識產權「萬里行」聚焦「一帶一路」北京新浪網 (2017-07-05 22:12)
中新網長沙7月5日電(向一鵬)「中國在『一帶一路』沿線國家的專利申請總量、申請質量和布局結構等方面，所佔比重與美國、日本相比均有明顯差距，要加強對於重點行業、重點區域的專利導航分析和專利布局規劃部署。」在5日啟動的2017年知識產權「萬里行」湖南站活動上，國家知識產權局發展研究中心專家孫全亮如是說。
據了解，在「一帶一路」沿線國家中，俄羅斯、印度、以色列、土耳其等中東歐大部分國家知識產權立法早，制度相對健全，知識產權事業發展較好。而中亞、南亞及中東的大部分國家知識產權制度不健全，環境有待改善。沿線國家的專利申請量也極不平衡，專利申請集中在少數區域性大國，其中俄羅斯、印度、波蘭總計佔總量超過50%。
「中國在沿線國家各領域專利布局總體薄弱，在通信領域申請量最高，目前超過了5000件。而技術集成較高的核電和高鐵專利申請量則寥寥可數。」孫全亮介紹，以高鐵為例，德國、法國、日本、美國是在「一帶一路」沿線國家布局高鐵專利的主體，西門子、龐巴迪、阿爾斯通等企業是最主要的專利申請人，中國在沿線國家的高鐵專利申請尚處於起步階段。
孫全亮認為，目前中國企業總體上在「一帶一路」沿線知識產權布局沒有優勢，在「走出去」過程中，應強化產業安全意識，做好知識產權預警，提前制定有關應對預案。「可結合沿線國家參與制定行業技術標準的契機，圍繞技術標準加強專利部署，強化產業競爭優勢。」
孫全亮建議，可針對在沿線國家可能遭遇的專利風險，通過多種方式多途徑開展專利收儲、運營、聯盟等工作，培育、獲取一批高價值的優秀專利，優化專利結構，進一步提升中國企業在「一帶一路」沿線國家的知識產權競爭實力。(完)
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