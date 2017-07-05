中新網杭州7月5日電 (趙小燕)人機交流的方式正迎來一場大變革，這一次變革入口在智能音箱。在亞馬遜echo帶火智能音箱之後，微軟、蘋果等科技公司相繼推出自己的競品。而國內的BAT也沒落下這波行情。阿里巴巴5日正式宣布推出首款智能語音終端設備「天貓精靈X1」。該款產品內置第一代中文人機交流系統AliGenie。能聽懂中文語音指令，可實現智能家居控制，人機互動，甚至進行語音購物、支付等。

「上個世紀90年代出現了dos系統，後來微軟推出了windows系統震驚了世界，十年前賈伯斯發佈了第一代觸屏產品。」阿里巴巴人工智慧智能實驗室負責人淺雪表示，每一次變革都是人機交互方式的變革，有沒有比觸屏更好的交互方式？我們相信，語言是下一代交互的自然方式。

淺雪曾擔綱淘寶網的第一人產品經理，她說，「淘寶網的第一代版本購物體驗非常繁瑣，但我們堅持去做。現在在AI行業，我們也堅持去做產品，而不是停留在實驗室階段。」

淺雪表示，天貓精靈X1就像當年的淘寶網，我們不知道未來會走向哪裡，但阿里人工智慧實驗室初衷就是發現人性的光輝，我們希望能有消費級的產品，探索人機交互新大陸，帶領人們體驗探索未知世界的樂趣。

今天阿里正式推出的天貓精靈X1具備音樂音頻內容的播放、講笑話、查天氣、找手機、設鬧鐘、定時器等功能，並且它自帶阿里等電商基因，還可以進行語音購物、支付，甚至查詢快遞等等。

其內置第一代中文人機交流系統AliGenie生活在雲端，它能夠聽懂中文普通話語音指令。同時，依靠阿里雲強大的機器學習技術和計算能力，AliGenie還會不斷成長，越來越了解使用者的喜好和習慣。

從設備硬體來看，天貓精靈X1採用了首顆專門為智能語音行業開發的晶元，針對AliGenie需要進行大量音頻處理、聲音合成的工作環境，定製晶元加入了獨立的NEON處理單元，NEON技術可加速音頻和語音處理、電話和聲音合成等，帶來更優秀的語音識別及音頻處理效果。

淺雪特別提到天貓精靈X1的收音方案，是採用了業界公認的優秀方案——六麥克風收音陣列技術，更容易在周圍的噪音中識別出有用的信息，來達到更好的遠場交互效果。

而相比亞馬遜、蘋果推出同款產品數百美元的售價，天貓精靈X1售價僅499元還是有相當的競爭力。該款產品不久將在天貓上線公測。

「天貓精靈X1隻是這個生態體系中新生長出來的一顆大樹，我們希望未來能長出一片新的森林。」淺雪相信，語言是人與人之間最主要的溝通方式，也應該是人與另外一種智能進行交流的主要方式。

她表示，隨著雲端一體化帶來的高度智能化，智能終端需要匹配比手機觸屏更強大的人機交互方式。而AliGenie將肩負阿里巴巴在智能人機交流系統領域探索的使命。「我們將為開發者和硬體廠商提供一個開發者平台，包括了語音技術、服務入口以及硬體方案，並整合阿里巴巴生態體系中豐富的互聯網服務和商業鏈接能力，共同為消費者提供全新的智能體驗。」(完)