中新網蘭州7月5日電 (記者 崔琳)7月5日下午，甘肅省長唐仁健會見了第二十三屆「蘭洽會」主賓國馬來西亞國際貿易與工業部第二部長黃家泉一行，雙方就經貿合作對接展開交流。

「馬來西亞是中國隔海相望的好鄰居、真誠相待的好朋友、互利合作的好夥伴。」唐仁健表示，甘肅重視發展同馬來西亞的友好合作關係，兩地經貿、旅遊、文化等領域的務實合作日益密切，尤其在清真食品認證和產業發展方面取得豐碩成果。

唐仁健說，此次馬來西亞作為主賓國之一前來參加「蘭洽會」，真誠希望以此為契機，共同把中馬清真食品國家聯合實驗室建設成為具有國際一流水平的研發平台、中國與馬來西亞科技合作的典範和甘肅與馬來西亞密切全方位合作的戰略基地。同時，在科技教育領域推進務實合作，培養適應地區經濟社會發展的技能型人才，並不斷拓展在新能源、新材料、先進裝備製造、石油化工、電子通信技術、生物技術、現代農業及產品加工等領域的科技創新合作。

黃家泉表示，相信隨著「一帶一路」倡議的深入實施，馬來西亞與甘肅的合作交流將更加深入，也希望藉助蘭洽會的平台，尋求雙方更為廣闊的合作發展空間。

據悉，第二十三屆蘭洽會定於7月6日啟幕，邀請馬來西亞和尼泊爾為主賓國。這也是蘭洽會自2015年設置主賓國以來，首設兩個主賓國。(完)