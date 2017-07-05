中新網杭州7月5日電(見習記者 張煜歡)谷歌中國、亞馬遜中國、阿里巴巴，當這三家「頂級大佬」齊聚一地，掀起的「風暴潮」影響不言而喻。今天，這三大互聯網巨頭各派代表齊聚浙江杭州，紛紛亮出「看家法寶」，向國內數百家跨境電商企業拋出橄欖枝。

圖為百萬創新服務行動項目現場展示。 張煜歡 攝

圖為百萬創新服務行動項目現場展示。 張煜歡 攝

7月5日，中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區(以下簡稱「杭州綜試區」)百萬創新服務行動推進大會在杭州舉行，並同步舉辦「E攬全球」跨境電商創新項目展示對接會。作為中國的電子商務中心，杭州在推動跨境電商創新項目落地實踐，加快跨境電商與實體經濟融合發展上，打開了新的思路。

「過去兩年杭州綜試區的發展在制度創新上取得了突破，產業發展上形成了新優勢，在跨境電商服務方面是遙遙領先的。」杭州市委常委、杭州綜試區建設領導小組副組長兼辦公室主任佟桂莉表示，接下來，杭州要緊抓新機遇，加快建設國際網路貿易新中心。

國際網路貿易新中心的建設，離不開互聯網巨頭在產業鏈各環節對跨境電商企業的服務。阿里巴巴集團B2B專家蔣曉官在現場介紹，阿里巴巴將通過新外貿，來重構供應鏈。「新外貿就是用大數據重構的跨境貿易，通過服務產生數據，數據建立信用，連接各類生態形成價值鏈，幫助中小企業解決相應外貿問題。」

亞馬遜大中華區業務負責人楊鈞則表示，在訂單外流、利潤下滑、品牌缺失的國際背景下，傳統的中國製造優勢不再，亞馬遜將提供一站式解決方案，通過增加零售定價優勢，提供快捷的反饋機制，來助力中國製造打造全球品牌。

作為全球最大的搜索引擎，谷歌(Google)則另闢蹊徑，致力於通過人工智慧技術幫助企業實現精準推廣。谷歌(Google)大中華區渠道事業部渠道銷售業務總監李明浩表示，「谷歌作為一個互聯網搜索引擎，著力解決所有信息匹配問題，不單單是產品等實體，我們的業務還包括旅遊等在內的服務。」

除了互聯網巨擘在現場拋出橄欖枝外，杭州綜試區也亮出了自己的「服務新招」。據了解，杭州綜試區推出的創新項目服務平台(e-box)於今日正式上線，經過面試初篩的130餘個項目已經在平台上展示，企業可以通過網上預約的方式找到最合適的跨境電商服務。

在場，500家杭州跨境電商企業負責人，100家百萬創新優質項目企業負責人聆聽了各個項目的分享展示。據悉，下一階段杭州綜試區將繼續開展入企對接、定點培訓、項目路演等活動，為企業提供針對性更強、匹配度更高的創新項目，幫助企業更好「聯通世界」，讓中國製造真正「貨通全球」。(完)