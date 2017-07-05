中新網北京7月5日電(沈涵波)清華大學公共管理學院院長薛瀾5日在京指出，戰略性新興產業政策的推行使中國有機會改變前三次工業革命中的落後情形，在第四次工業革命中與其他經濟體並駕齊驅地展開競爭。

資料圖：北京國際科技產業博覽會在北京開幕。 中新社 記者 韓海丹 攝

資料圖：北京國際科技產業博覽會在北京開幕。中新社記者 韓海丹 攝

薛瀾是在戰略性新興產業發展高峰論壇上說這番話的。他表示，通過國家層面的政策和基金支持，戰略性新興產業的培育和發展使中國有機會進入第四次工業革命，與發達國家並駕齊驅。

在未來的政策導向方面，薛瀾指出，戰略性新興產業的政策導向要求做到協調發展，進一步深入研究產業政策，推動引導商業模式創新，同時更合理地分擔顛覆性創新成本，以降低社會不公平。

在政策落地方面，薛瀾表示，確保戰略性新興產業政策精準到位，要做到保護知識產權，這是創新政策的基石，不能動搖。有效保護知識產權收益，能對社會形成正向積極影響。他表示，要推動戰略導向的創新模式、穩定的公共投入和高校的溢出機制同時作用。

薛瀾同時指出，新經濟的創新模式需要政府自身提供三方面的服務：一是提供寬鬆的創新環境，鼓勵企業創新。二是充足的風險投資，為企業創新提供資金保障。三是適應性的治理，對企業監管在合理範圍內規制，不破壞企業的創新性和活力。(完)