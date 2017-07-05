黃洪：第三支柱商業養老保險「又矮又瘦」北京新浪網 (2017-07-05 22:13)
新浪財經訊 7月5日消息，今日晚間中國保監會副主席黃洪做客《央視財經評論》現場直播，詳解商業養老保險。
黃洪表示，縱向來看，商業養老保險業務是持續增長的勢頭，但中國的商業養老險起點低，與發達國家相比，商業養老保險可用十二個字概括：速度偏低、總量偏小、佔比偏低。
而對於養老保險三個支柱的佔比，黃洪坦言，基本養老保險佔比最大、企業年金佔比居中，佔比最小的是商業養老保險，「可以說，商業保險這個支柱又矮又瘦」。
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