自去年9月末開啟的樓市調控，已在限購、限價、限售方面持續加碼。作為一線城市的廣州也不例外，二季度以來，廣州樓市有所降溫。

在此背景下，單價6萬＋的豪宅市場也受到一定影響。廣州中原地產數據顯示，在上半年成交的435宗豪宅中，298套成交在一季度（新政前），137套成交在新政后，說明政策對於頂級買家也產生了影響。

值得注意的是，一些頂級豪宅項目卻表現亮眼。曾經在一線城市中豪宅話語權較弱的廣州，不僅出現了一些單價穩定在10萬+以上的豪宅，其成交也持續上升。

從成交來看，廣州豪宅成交集中化趨勢日益明顯。克而瑞統計數據顯示，今年以來截至6月12日，廣州均價超過6萬元/平方米的項目中，前十名有一半位於珠江新城，如僑鑫匯悅台、凱旋新世界、珠光御景花園等。

其中，位於珠江新城且一線臨江的僑鑫匯悅台，在成交面積、成交均價、成交金額等方面位居榜首。

據克而瑞統計，上半年截至6月12日，廣州網簽單價10萬元/平方米以上產品中，僅錄得兩個項目共12套，分別是匯悅台和尚東瀚御。其中，匯悅台佔據了11套，佔比達到91.7%，銷售均價約為11萬元/平方米。此外總價2000萬級以上頂豪共成交49套，有17套出自匯悅台。核心區珠江新城的豪宅受歡迎程度以此可窺。

分析人士表示，廣州頂豪銷售逐步上升的趨勢,可以說是廣州經濟活力不斷增強、居民生活不斷國際化的進程。廣州城市價值提升開始吸引更多高端客群入手頂豪產品。

廣州中原研究發展部發現，以近3年成交情況為例，2015年上半年千萬級豪宅盤有9個，2016年上半年有20個，今年上半年豪宅盤有30個，這意味著可供高端買家選擇的空間越來越大；以往豪宅盤多集中在天河珠江新城板塊、海珠琶洲以及白雲南湖板塊，而今年豪宅盤明顯往近郊推進，包括番禺洛溪、大學城、南沙灣等。但珠江新城中心區物業始終佔有絕對的優勢。

隨著去年至今廣州房價的上漲，廣州豪宅均價也呈上揚趨勢，今年以來廣州總價2000萬級以上產品均價方面達到了8.3萬元/平方米，相比去年7.7萬的均價增長了7.8%。

據諮詢機構萊坊報告顯示，以各城市售價前5%的房產作為豪宅計算，今年一季度，廣州豪宅同比漲幅達到36.2%。

「頂級豪宅屬於稀缺品，投資價值不會隨政策頻繁波動」，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出。

嚴躍進認為，一方面，頂豪不依賴信貸政策。另一方面，頂豪產品的銷售節奏較穩定，以實現最大盈利空間為目的，並不追求成交量。因此，調控不會對頂級豪宅的基本面產生明顯影響。

他指出，在一線城市房價到達高位、海外置業難度加大背景下，預計高凈值人群對配置國內頂級豪宅的熱情將進一步增強。