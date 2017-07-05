新浪美股訊 日期:5日晚，美股周三高開。節假日後投資者重返市場，地緣政治關係與美聯儲會議紀要受到關注。

美東時間7月5日09：30（日期:7月5日21：30），道指漲24.52點，或0.11%，報21，503.79點；標普指數漲3.34點，或0.14%，報2，432.35點；納指漲12.11點，或0.20%，報6，122.17點。

過去7個交易日內納指有5日收跌，令整個大盤承壓。

周三是本周美股的第一個完整交易日。周一美股提前收盤，周二是美國獨立日假日，美股完全休市。

在投資者離開市場的同時，周末德國G20峰會召開之前的國際地緣政治關係變得緊張。周二，朝鮮首次成功發射了能達到美國大陸本土的彈道導彈。

美國國務卿雷克斯-蒂勒森（Rex Tillerson）表示，美國「強烈譴責」朝鮮的行動。美國與韓國軍隊周三舉行了聯合軍演，向韓國水域發射了地對地導彈。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示：「地緣政治緊張關係對全球穩定與經濟健康造成了嚴重威脅。投資者不會忽略這個事實，他們會保持警惕。」

經濟數據面，美國5月工廠訂單指數將在美東時間周三上午10點公佈。接受MarketWatch調查的經濟學家平均預期該數字將下降0.7%。

美東時間周三下午2點，美聯儲將公佈6月13-14日會議紀要。交易商們將密切關注其中關於央行將在何時開始收緊貨幣政策的暗示。

ADS Securities分析師Konstantinos Anthis表示：「如果聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要暗示美聯儲的確已進一步接近貨幣政策正常化，那麼在周五的非農就業數據公佈之前，美元匯率將維持積極趨勢。」

此外，受7月4日獨立日假期影響，ADP私營層面就業數據將在本周四公佈。通常該報告將在周三公佈。

本周最重要的經濟數據將是周五的非農就業報告。

ICE美元指數走高。

個股消息面，百時美施貴寶（BMY）股價攀升，此前該公司宣布其治療黑色素瘤的藥物Opdivo取得了積極的試驗效果。

隨著油價重挫，能源板塊普遍走低。據彭博報導，俄羅斯官員表示希望維持石油輸出國組織（OPEC）目前的減產協議，會在本月稍晚舉行的OPEC部長級會議上反對任何進一步減產的提議。

受此消息影響，Chesapeake Energy（CHK）、Transocean（RIG）以及埃克森美孚（XOM）等股價走低。

亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、eBay（EBAY）以及美泰（MAT）等均受到關注。周一晚間，谷歌與雅虎等財經網站上均錯誤的顯示了這些公司的股價。

其他市場面，周三亞洲市場大體收高。歐洲股市基本持平。（張俊）