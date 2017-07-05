新華社伊拉克摩蘇爾７月５日電（記者魏玉棟）伊拉克軍方５日說，政府軍在摩蘇爾的攻勢已接近尾聲，目前僅剩約３００名「伊斯蘭國」武裝分子被包圍在老城區一個狹小地帶。

伊拉克反恐部隊軍官薩米·阿里迪當天說，困守摩蘇爾老城的「伊斯蘭國」武裝分子目前僅剩大約３００人，他們被包圍在靠近底格里斯河西岸的一個狹小地帶。

底格里斯河從摩蘇爾穿城而過，東岸地區已於今年１月底解放。２月１９日，政府軍開始發動收復摩蘇爾西城的軍事行動。

反恐部隊軍官阿卜杜勒－加尼·阿薩迪告訴記者，伊拉克軍隊在老城不斷推進，目前距離底格里斯河岸只有２５０米。

４日，一名伊拉克軍方官員曾表示，摩蘇爾有望在６日獲得解放。

摩蘇爾是伊拉克第二大城市，位於首都巴格達以北約４００公里處，２０１４年６月被「伊斯蘭國」佔領。２０１６年１０月，伊拉克政府軍發起收復摩蘇爾的攻勢。