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特別鳴謝本期主播：曉月雲揚

尊重是做人最基本的禮儀，體現的是一個人的素質和修養。生活中處處充滿尊重，我們最應該尊重的是這三種人。

含辛茹苦養大你的人

百善孝為先，尊重父母是為人最基本的品德。我們從呱呱墜地開始，就是父母一生最深的牽掛，他們含辛茹苦的養育我們，不辭辛勞地努力掙錢，供我們吃穿用度，給我們最好的生活，替我們操勞一生。

父母對我們的愛不可估量，他們為我們經受的苦難以算清，所以我們要尊重父母，理解父母的辛苦，感激父母的付出。

別再抱怨父母不了解你，試著去理解他們；別一味否認父母的想法，也請傾聽他們的意見；別拿陪伴的時間用來爭吵。

人生最傷感的事情莫過於「子欲養而親不待」，我們雖然不能以同樣方式去回饋那份恩情，但是我們至少不要讓自己抱憾終身。

趁現在父母還在身邊，多孝敬他們，空閑時打打電話，常回家看看，多陪陪他們，不要等到失去再追悔莫及。

跌倒時扶你起來的人

「滴水之恩，當以湧泉相報」，我們要尊重人生歷程中，曾經幫助過自己的人：當你一無所有的時，陪在你身邊的人；當你落魄潦倒的時，向你伸出援手的人；在你最無助的時，挺身而出的人；在你最困難的時，雪中送炭的人。

做人要知恩圖報，記得感恩，更要懂得尊重，不管現在你是何種身份，富裕或貧窮，永遠別忘記曾經幫助過你的人，「別人幫你，那是情分，不幫你，是本分」，所以對待那些幫扶過你的人，我們需要尊重和感謝，因為那些並不是你應得的。

記住別人的「滴水之恩」，常懷敬畏之心，胸有敬重之情，我們生命的寬度和廣度也會越來越厚重。

陪著你一直到老的人

婚姻的真諦，是找一個能陪你到老的人，不管健康或疾病，都相守相伴；遇見風雨，能共同承擔；碰到挫折，可以相互扶持。

從許下誓言的那一刻，你們彼此就是對方一輩子的依靠，所以對待愛人，我們必須學會尊重，這是對愛的關懷和理解，更是對彼此餘生的一句「多多指教」。

面對一個陪著你到老的人，如果難以做到相互尊重，那麼就算生活再多柔情蜜意，再多呵護和甜言蜜語，也都只能是假象。

學會尊重愛人，是不管在何時何地，懂得考慮對方的權益，在意對方的幸福，給對方以安全感，而不是假借愛的名義，行剝削和傷害之實。

「婚姻的基礎是愛情，是依戀，是尊重。」一個陪你到老的人，是用錢都買不來的財富，所以學會珍惜和尊重，愛才會長存。

尊重，是對父母養育之情的回饋；尊重，是對他人滴水之恩的感激；尊重，是對愛人付出一生的報答。學會尊重是做人的修養，懂得尊重的人，才能讓他人感到舒適溫暖，才能讓生活幸福美好。

作者？/？小燦，一個永遠對生活充滿熱情的情感作者，致力於寫更多有思想、有溫度的文字。治愈每個流浪的心靈，傾聽你的每一個故事，微信公眾號：陽光燦爛的你（isong01）。