7月5日，由北京旅遊學會、社會科學文獻出版社共同發佈的《北京旅遊綠皮書：北京旅遊發展報告（2017）》指出，雄安新區將帶來市際同城化和交通便利化，將形成一個頻繁流動的上億級人次的區域性旅遊大市場。

該報告指出，河北雄安新區位於京、津、保、石之間，與北京、天津共同構成了一個金三角，三地之間同城化的推進必將促進人流、物流、資金流、信息流的頻繁流動。

從客源市場看，雄安新區的客源大致由三方面組成：以國內外商務、會展和文教交流為目的的主幹市場，以京津冀居民為主體的基礎市場，雄安新區原住和新落戶居民的休閑度假及其親友的探親訪友等常態市場。新區建設三地之間完善的基礎設施和公共服務實現一體化，為京津冀旅遊的互補、協調、突破性發展提供良好的硬體和軟體環境。

21世紀經濟報導了解到，河北雄安新區位於保定以東，距離北京和天津均為100公里左右，該地未來將建成200-250萬人的科技新城。目前北京到雄安、天津到雄安的鐵路正在規劃之中。

從旅遊資源看，北京的古都與首都文化資源，天津的近代文化與濱海資源，河北燕趙文化、近畿文化和山林濕地冰雪生態，連同京津冀區域內的長城和大運河等世界文化遺產，在這些互補性資源的基礎上，再添上雄安新區嶄新的城區形態與時尚的標誌性建築，使京津冀地區兼有更加多元的生態、文化和社會旅遊吸引物，更加有利於形成具有國際水準、中國特色、京津冀特點、雄安特質的新興世界性旅遊目的地。

長期以來，京津冀旅遊實施一體化戰略、推進協同發展的最大障礙是由於行政區劃而導致的旅遊管理體制的分割。現在建設雄安新區已成為京津冀三地共同的、首要的戰略任務，行政界線不再是協同發展的阻力，同心協力成為三地協同發展的動力。三地旅遊資源整合、產品對接、市場共拓只會導致三方共贏興享，產生「1＋1＋1＞3」倍數效應。新區的新體制新機製為形成旅遊協同發展的新路徑，特別是在旅遊企業經營、旅遊服務優化、旅遊市場管治和旅遊人才引進等軟環境合作方面創造新空間。

？上述報告建議，京津冀旅遊界要在中央統一部署下有序進入雄安旅遊建設陣地，創造旅遊界特別是京津冀的優質智力資源、資本資源和企業資源進入社會和市場的環境。要以新區建設為契機、以體制機制創新激發市場活力，打破行政界限、產業界限和體制界限，整合雄安及三地的旅遊資源。

融匯旅遊產品、共拓旅遊市場、協調行業管理，開創京津冀旅遊一體化的新局面。同時在雄安新區施行京津冀旅遊協同發展、促進一體化戰略的新經驗可以為京津冀服務業協同發展，為全國的旅遊區域一體化和旅遊業融入城市建設及社會創新提供借鑒、示範。