（中央社香港2017年7月5日綜合外電報導）香港股市因科技股騰訊止跌回升今天收漲，彌補前一天部分跌勢，但投資人仍因北韓引發的緊張情勢感到憂心。



法新社報導，香港恆生指數走升0.52%或132.96點，收25521.97點。



上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）上漲0.76%或24.33點，收3207.13點。深圳證券交易所成份股價指數上揚0.88%或16.61點，收1913.14點。（譯者：中央社蔡佳伶）