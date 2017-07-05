港股收紅 北韓引發緊張情勢引憂心中央社 (2017-07-05 19:52)
（中央社香港2017年7月5日綜合外電報導）香港股市因科技股騰訊止跌回升今天收漲，彌補前一天部分跌勢，但投資人仍因北韓引發的緊張情勢感到憂心。
法新社報導，香港恆生指數走升0.52%或132.96點，收25521.97點。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）上漲0.76%或24.33點，收3207.13點。深圳證券交易所成份股價指數上揚0.88%或16.61點，收1913.14點。（譯者：中央社蔡佳伶）
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