Jolli商標戰 菲夜間娛樂之王贏了中央社 (2017-07-05 19:51)
（中央社馬尼拉5日綜合外電報導）根據菲律賓政府文件，菲國最大速食連鎖餐廳「快樂蜂食品」（JollibeeFoods）在漫長的「jolli」商標戰中，敗給「夜間娛樂之王」（King of Night Entertainment）。
「菲律賓商業世界報」（BusinessWorld）報導，以炸雞、漢堡和義大利麵聞名的「快樂蜂食品」2013年反對讓房地產公司「快樂村控股公司」（Jolliville Holdings Corporation）註冊商標，說這跟他們的名稱「相似到令人混淆」。
然而，菲律賓智慧財產局的裁決對快樂村控股公司有利；快樂村控股公司說，公司名稱是向其創辦人Jolly Ting致敬。
菲國專利局在本週公布的判決中說：「（快樂蜂）在餐飲服務界功成名就，Jolly L. Ting先生在夜間娛樂領域也是如此。」
「身為Pegasus、Discovery、Mega Heartbeat和Lexus等一連串夜間娛樂機構負責人，他獲封為『夜間娛樂之王』。」
這個政府機構說，沒有理由禁止快樂村註冊；這個企業稍後也跨足物業管理與發展領域。（譯者：中央社劉文瑜）1060705
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上一則：張新、陸磊履新外管局副局長
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