調查：歐元區6月成長超乎預期中央廣播電台 (2017-07-05 18:19)
財經訊息公司IHS Markit今天(5日)發布的數據顯示，19國的歐元區6月份經濟成長超乎先前預期。
這項製造業與服務業採購經理人指數顯示，歐元區6月份來到56.3點，儘管比5月份的56.8略微下滑，但已經比預估的55.7好得多。
這項指數如果在50以上就顯示為擴張。
報告顯示，歐元區第二季的平均指數來到56.6點，是自從2011年第一季以來表現最好的一季，季成長0.7%，呈現穩健成長。
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