強化「學院整合功能」座談會暨ACCSB授證儀式將於7/19舉行



(中央社訊息服務20170705 18:27:39)中華民國管理科學學會訂於2017年7月19日舉行透過專業認證強化「學院整合功能」座談會暨「華文商管學院認證」授證儀式，將探討如何藉由外部的認證機制，推動院內師資、課程和研究等資源整合以達綜效。



同時將公開表揚已通過「華文商管學院認證」(Accreditation of Chinese Collegiate School of Business, ACCSB) 證書展延之四間學院，包括：實踐大學管理學院、實踐大學商學與資訊學院、崑山科技大學商業管理學院、聖約翰科技大學商管學院等；今年亦有三個院系通過ACCSB認證，包括：長榮大學管理學院、國立屏東大學管理學院、明志科技大學經營管理系等。歡迎各大學校院行政單位與學術單位之主管級人員和教師、媒體記者共同參與。



◎時間：2017年7月19日(週三) 10:00~17:00◎地點：集思台大會議中心B1蘇格拉底廳 (台北市羅斯福路四段85號)◎報名網址：https://goo.gl/wjwxDK◎報名費用：非認證單位$500/每人，認證單位$200/每人◎聯絡人：張筑羽小姐 (02)3343-1160



訊息來源：社團法人中華民國管理科學學會



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