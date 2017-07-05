苗栗看守所收容人技訓展成果 敦煌舞吸睛中央社 (2017-07-05 19:50)
法務部矯正署苗栗看守所5日以「辦桌」型態舉辦技訓成果展，由女收容人表演精湛敦煌舞蹈吸睛揭幕。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年7月5日
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上一則：收容人技訓秀成果 看守所內辦桌
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