收容人技訓秀成果 看守所內辦桌中央社 (2017-07-05 19:50)
法務部矯正署苗栗看守所5日以「辦桌」型態舉辦技訓成果展，由女收容人表演精湛敦煌舞蹈吸睛揭幕，接著小吃班端出多道美味料理，台中高分檢檢察長江惠民（左）、苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿（右）出席品嚐小吃班成員手藝。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年7月5日
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