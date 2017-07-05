（中央社記者楊思瑞台南2017年7月5日電）台南山區種植的芒果進入產季，市長賴清德今天下午特別參訪位於官田工業區的農產加工廠，並宣布啟動愛文芒果收購加工計畫，1000公噸的收購量也已登記額滿。



賴清德下午前往農產加工廠宏宇公司參訪，感謝業者大量收購農產品進行加工，穩定農產品價格。



他說，今年的愛文芒果收購加工計畫今天啟動，總收購量為1000公噸，補助收購價每公斤新台幣2元，收購在玉井青果市場交易的愛文芒果。



台南市政府農業局指出，共計有7家加工廠商申請，公告目標量1000公噸已登記額滿。另外，官田農會也於6月下旬啟動協助當地農民烘焙芒果乾服務；農民依排訂號碼牌將切好芒果鮮果送到烘焙廠，烘焙機24小時運轉協助農民烘芒果乾。



農業局指出，今年芒果豐產，農業局研擬辦理一系列國際芒果節行銷活動、印製芒果訂購單行文至各企業、機關、團體踴躍訂購，並排訂全台11場促銷活動，到台北、新竹、台中、嘉義、高速公路服務區等地行銷。



農業局指出，目前批發市場價格維持每公斤36元至45元，較同樣是豐收年的102年時，漲幅為23.28%，維持農民合理收益。民眾可趁今年芒果品質好、價格合理，多多選購食用。